Calciomercato Napoli, scambio Milinkovic-Musso? Un aspetto sta frenando la trattativa
Tra le idee che stanno prendendo quota sul mercato del Napoli c’è quella di un possibile scambio di portieri con l’Atletico Madrid. L’operazione coinvolgerebbe Vanja Milinkovic-Savic e Juan Musso: il portiere serbo lascerebbe gli azzurri per trasferirsi in Spagna, dove ricoprirebbe il ruolo di vice Oblak, mentre l’argentino farebbe il percorso inverso per giocarsi un posto da titolare con Alex Meret.
La distanza sulla valutazione dei due portieri
Al momento, però, stando a quanto riferisce Sportmediaset, la trattativa sarebbe in una fase di stallo a causa della differente valutazione attribuita ai due giocatori. Il Napoli, infatti, vorrebbe ricevere un conguaglio economico a proprio favore per Milinkovic-Savic, mentre l’Atletico Madrid sarebbe orientato a considerare l’operazione come uno scambio alla pari. Le parti dovranno quindi trovare un’intesa sulla valutazione dei cartellini per provare a sbloccare l’affare.
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