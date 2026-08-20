Calciomercato Napoli, scambio Milinkovic-Musso? Un aspetto sta frenando la trattativa

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Oggi alle 21:30 Calciomercato Napoli di Francesco Carbone di Fonti preferite

Napoli e Atletico Madrid stanno valutando un possibile scambio tra Vanja Milinkovic-Savic e Juan Musso: il punto sulla trattativa