Calciomercato Napoli, Jackson e Gabriel Jesus i sogni per l’attacco: il piano B è Esposito

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Il Napoli continua a cercare un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Gabriel Jesus e Nico Jackson sono le prime scelte

Il mercato del Napoli resta aperto, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Giovanni Manna continua a valutare diverse soluzioni con l’obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri un attaccante di primo piano. In cima alla lista, stando a quanto riferisce Sportmediaset, ci sono Gabriel Jesus dell’Arsenal e Nico Jackson del Chelsea. Con l’Arsenal ci sarebbe già una base d’intesa per il brasiliano, mentre mancherebbe ancora il definitivo via libera del giocatore, intenzionato a prendere tempo e valutare tutte le opportunità che potrebbero presentarsi fino alla chiusura del mercato. Discorso diverso per Nico Jackson: in questo caso sarebbe il Chelsea a non voler prendere in considerazione un trasferimento in prestito, formula preferita dal Napoli, anche alla luce dell’interesse dell’Aston Villa, che potrebbe perdere Ollie Watkins, destinato all’Arabia Saudita, e presentare un’offerta a titolo definitivo per l’attaccante senegalese.

Sebastiano Esposito possibile soluzione last minute

Il Napoli resta dunque alla finestra, in attesa di capire se dalle piste inglesi possano arrivare aperture nelle prossime settimane. Qualora Gabriel Jesus e Nico Jackson dovessero sfumare, gli azzurri potrebbero rivolgersi anche al mercato italiano. Tra le possibili alternative ci sarebbe Sebastiano Esposito, in uscita dal Cagliari e possibile opportunità nelle ultime fasi della sessione di mercato, qualora le altre trattative non dovessero andare a buon fine.