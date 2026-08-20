Mazzocchi lascia il Napoli? È nella lista del Cagliari in caso di addio di Zappa
A pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Parma, in programma sabato al Tardini, il Cagliari resta vigile anche sul fronte mercato. Il futuro di Gabriele Zappa, infatti, potrebbe essere ancora tutto da definire: il terzino avrebbe attirato l’interesse di alcuni club italiani e stranieri e, in caso di partenza, la dirigenza rossoblù sarebbe pronta a intervenire per trovare un sostituto.
Mazzocchi tra i possibili sostituti di Zappa
In caso di addio di Zappa, stando a quanto riferisce Sportmediaset, il Cagliari ha individuato in Pasquale Mazzocchi uno dei profili ideali per rinforzare la fascia destra. Il terzino del Napoli è reduce da una stagione chiusa con 20 presenze complessive e il suo contratto, in scadenza nel 2027, potrebbe favorire l’eventuale apertura di una trattativa tra i due club.
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