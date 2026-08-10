Godts conferma: "Stiamo trattando col PSG". L'Ajax per sostituirlo vuole Lang

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Mika Godts si avvicina al Paris Saint-Germain ed è lo stesso talento belga ad ammetterlo, ai microfoni di ESPN: "Le trattative sono in corso. Non lo nego, altrimenti nessuno mi prenderebbe più sul serio. Ma bisogna chiarire una cosa: qualcuno potrebbe aver pensato che non volessi giocare. Finché non ci sarà un accordo, giocherò ogni minuto necessario per l'Ajax". Ricordiamo che nel weekend è partita l'Eredivisie 2026/27 e Godts è stato escluso all'ultimo minuto dall'Akax per la partita contro il PEC Zwolle.

L'Ajax chiede 60 milioni, il PSG prepara il rilancio

Il PSG ha già presentato una prima proposta da circa 40-45 milioni di euro, bonus compresi, respinta dall'Ajax. Il club olandese valuta infatti Godts circa 60 milioni. Le trattative restano comunque aperte e i parigini sarebbero pronti a rilanciare fino a quota 55 milioni. Ufficialmente l'esclusione contro il PEC Zwolle è dovuta alle condizioni del giocatore, ma la tempistica non può che alimentare le indiscrezioni su una possibile accelerazione dell'operazione.