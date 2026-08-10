Ngonge in uscita, spunta il Parma! Si lavora alla cessione: svelata la formula

vedi letture

Ngonge è alla ricerca di un club che possa riportarlo ai fasti di Verona, dopo due stagioni non straordinarie. Ci pensa il Parma

Cyril Ngonge può ripartire da Parma. L’attaccante è un nome concreto per il mercato dei ducali, che stanno valutando la possibilità di portarlo in gialloblù con la formula del prestito. Un’operazione che avrebbe una logica anche per il Napoli, proprietario del cartellino: gli azzurri avevano investito una cifra importante sul giocatore e, dopo un percorso che non ha ancora portato alla definitiva consacrazione, potrebbero scegliere di affidarlo a una squadra nella quale possa trovare maggiore continuità.

Gli ultimi anni

Ngonge era arrivato al Napoli nel gennaio 2024 dal Verona per una cifra complessiva vicina ai 19 milioni di euro, un investimento significativo per un giocatore che aveva mostrato proprio in gialloblù le qualità capaci di convincere la società partenopea a puntare su di lui. A Napoli ha faticato a ritagliarsi uno spazio stabile, raccogliendo solamente 35 presenze complessive e tre gol, ovvero presenza intermittente all’interno delle rotazioni. La stagione successiva ha confermato le difficoltà nel trovare continuità, tanto da spingere il club a mandarlo in prestito al Torino nell’estate 2025. Anche l’esperienza in granata non è stata quella della definitiva esplosione. Ngonge ha chiuso la stagione 2025-26 con 20 presenze in Serie A, 11 delle quali da titolare, un gol e 992 minuti.