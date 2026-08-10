Il Napoli cede Gambardella: il 2006 firma con un altro club campano, poi andrà in Serie C

Il Napoli cede Gambardella: il 2006 firma con un altro club campano, poi andrà in Serie CTuttoNapoli.net
© foto di Laerte Salvini
Ieri alle 16:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Vittorio Gambardella, classe 2006 che nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze nel campionato Primavera col Napoli, va via.

Tutto confermato: Vittorio Gambardella (20) è un nuovo calciatore dell'Avellino. In questi minuti il difensore centrale classe 2006, reduce da una stagione nelal Primavera del Napoli, sta firmando da remoto il contratto che lo legherà all'Avellino fino al 2028.

Gambardella firma con l'Avellino e va in prestito all'Arzignano

Prevista una opzione di rinnovo per altri due anni. Trasferimento a titolo gratuito con cospicua percentuale su un'eventuale rivendita. Gambardella è ora pronto per essere girato in prestito all'Arzignano Valchiampo in serie C. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.