Nessun dubbio, Anguissa resta al Napoli: ecco perché l'agente è stato in ritiro

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Anguissa ha cambiato idea rispetto al finale della scorsa stagione e continuerà in azzurro. A Castel di Sangro sono iniziati i dialoghi per il rinnovo.

Frank Anguissa continuerà la sua avventura al Napoli, ma potrebbe farlo con un nuovo contratto. Lo scenario è cambiato rispetto alla conclusione della scorsa stagione, quando il centrocampista camerunese sembrava orientato a lasciare il club azzurro. Le sensazioni maturate durante la preparazione estiva e il nuovo corso con Massimiliano Allegri hanno invece modificato la situazione: Zambo ha deciso di restare e adesso si ragiona anche sulla possibilità di prolungare l'accordo in scadenza nel 2027.

L'agente a Castel di Sangro, dialoghi con Manna

A fare il punto è Il Roma: "Zambo Anguissa resta in azzurro. E non è detto che lo faccia in scadenza di contratto". Da qualche giorno è infatti arrivato a Castel di Sangro il suo procuratore Maxime Nana, insieme a Giovanni Branchini. L'agente del camerunese sta dialogando con il direttore sportivo Giovanni Manna per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per arrivare al rinnovo. "Alla fine della scorsa stagione il centrocampista sembrava deciso a lasciare ma a quanto pare ha cambiato idea", conclude il quotidiano. Un'apertura importante che potrebbe presto trasformarsi in una trattativa per blindare uno dei leader del centrocampo azzurro.