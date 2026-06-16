Calciomercato Napoli, la priorità è l'esterno destro: tre nomi sul taccuino
La ricerca del vice Giovanni Di Lorenzo continua a essere una delle priorità del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Giovanni Manna sta valutando tre profili per rinforzare la corsia destra. In cima alla lista c'è Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, considerato al momento il candidato principale.
Caccia all'esterno destro: il Napoli guarda anche in Italia
Alle sue spalle c'è Dodò della Fiorentina, profilo più esperto e principale alternativa per il ruolo. Attenzione infine a Brooke Norton-Cuffy, inglese classe 2004, seguito però anche dalla Roma. Il direttore sportivo azzurro prosegue i contatti e uno tra Khalaili, Dodò e Norton-Cuffy potrebbe diventare uno dei primi rinforzi del Napoli nel mercato estivo.
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