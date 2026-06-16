Calciomercato Napoli, la priorità è l'esterno destro: tre nomi sul taccuino

Calciomercato Napoli, la priorità è l'esterno destro: tre nomi sul taccuinoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Khalaili è il preferito del Napoli per il colpo di calciomercato sulla destra. Alle sue spalle ci sono Dodo e Norton-Cuffy.

La ricerca del vice Giovanni Di Lorenzo continua a essere una delle priorità del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Giovanni Manna sta valutando tre profili per rinforzare la corsia destra. In cima alla lista c'è Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, considerato al momento il candidato principale.

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Alle sue spalle c'è Dodò della Fiorentina, profilo più esperto e principale alternativa per il ruolo. Attenzione infine a Brooke Norton-Cuffy, inglese classe 2004, seguito però anche dalla Roma. Il direttore sportivo azzurro prosegue i contatti e uno tra Khalaili, Dodò e Norton-Cuffy potrebbe diventare uno dei primi rinforzi del Napoli nel mercato estivo.