Calciomercato Napoli, la priorità è l'esterno destro: tre nomi sul taccuino

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Oggi alle 14:30 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Khalaili è il preferito del Napoli per il colpo di calciomercato sulla destra. Alle sue spalle ci sono Dodo e Norton-Cuffy.