Calciomercato Napoli, pronto incontro Allegri-Manna: i nomi nel mirino

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Sempre nella giornata di domani dovrebbe infatti andare in scena un primo incontro tra il tecnico e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Ancora poche ore e Massimiliano Allegri sarà libero di legarsi al Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di domani è previsto l’incontro tra il tecnico livornese e il Milan per definire la risoluzione del contratto dopo l’esonero comunicato dal club rossonero. Si tratta dell’ultimo passaggio necessario affinché Allegri possa firmare con la società di Aurelio De Laurentiis. Resta da trovare l’intesa definitiva sulla buonuscita: tra la proposta del Milan e la richiesta dell’allenatore permane una lieve distanza che le parti contano di colmare nelle prossime ore. Una volta chiusa la parentesi rossonera, la strada verso Napoli sarà completamente spianata. Ad attenderlo c’è già un accordo per un contratto biennale fortemente voluto dal presidente De Laurentiis, che ha individuato nell’esperienza di Allegri il profilo ideale per guidare il nuovo corso azzurro. I tempi sono ormai stretti e la macchina organizzativa del Napoli è già in movimento: sempre nella giornata di domani dovrebbe infatti andare in scena un primo incontro tra il tecnico e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, i nomi caldi sul taccuino del direttore sportivo azzurro

Sul fronte mercato, il Napoli è alla ricerca di un esterno basso e i nomi monitorati sono quelli di Valincic della Dinamo Zagabria, Khalaili e Dodo della Fiorentina. La dirigenza valuterà attentamente caratteristiche, costi e prospettive di ciascun profilo prima di prendere una decisione. Attenzione anche a Mario Gila della Lazio: il difensore, in scadenza tra un anno, avrebbe già manifestato da tempo al club biancoceleste la volontà di cambiare squadra. Per quanto riguarda la porta, in caso di partenza di uno tra Meret e Milinković-Savić, nel mirino c’è Matej Kovář, reduce dall’esperienza in prestito al PSV nell’ultima stagione. Da non escludere, inoltre, un ritorno di fiamma per Adrien Rabiot: il Napoli aveva già effettuato un sondaggio ai tempi del Marsiglia, prima che il centrocampista preferisse il Milan per una serie di ragioni. Infine, saranno valutati anche i numerosi giocatori di rientro dai prestiti. Allegri dovrà capire se basteranno Hojlund e Lucca oppure se sarà necessario intervenire ulteriormente sul mercato per aggiungere un altro centravanti alle spalle del danese.