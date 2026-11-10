Calciomercato Napoli, Romano: "Si farà tanto, occhio alle uscite"

Calciomercato Napoli, gennaio senza certezze: il club non sa quante operazioni farà. Allegri e la società lavorano su entrate e uscite

Il mercato del Napoli è già in movimento, ma il quadro resta tutto da definire. Tra il momento difficile in campo, la posizione di Allegri e gli scenari che si apriranno dopo la sfida con la Lazio, la società lavora su più fronti senza certezze sul numero di operazioni da fare. Gennaio si avvicina e le scelte dovranno tenere conto sia delle esigenze tecniche sia di una stagione fin qui complicata.

Mercato aperto, ma nessuna certezza sui numeri

Come spiega Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, “il Napoli si sta muovendo per il mercato ma neppure il club sa quante operazioni farà”. Il motivo è legato a due variabili: “Dipende anche dalle uscite e dagli infortuni”. Il numero degli arrivi, dunque, non è stabilito a priori e sarà condizionato dai movimenti in uscita e dalle condizioni di una rosa che ha dovuto fare i conti con un’infermeria affollata, un elemento che peserà sulle valutazioni della dirigenza guidata da Manna.

“Situazioni da risolvere alla radice”

Romano prosegue spiegando che il Napoli “sarà attivo anche in uscita”, e sottolinea come alcune situazioni di campo siano ormai chiare, alla luce delle difficoltà e dei risultati difficili delle ultime settimane. Il messaggio finale è netto: “Ci sono situazioni da risolvere alla radice”. Un’indicazione che va oltre il semplice ritocco e racconta la necessità di interventi profondi, in un gruppo chiamato a ritrovare equilibrio e risultati. Per la dirigenza si apre quindi una finestra decisiva, in cui entrate e uscite dovranno andare di pari passo per dare ad Allegri una squadra più competitiva.