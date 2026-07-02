Calciomercato Napoli, nome nuovo per la porta: spunta il talento 2005 del Tolosa

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Con Alex Meret sotto attenta valutazione e Vanja Milinković-Savić destinato con ogni probabilità a lasciare il club, il Napoli si trova nella necessità di intervenire con decisione sul reparto portieri. Tra le prime opzioni seguite figura Guglielmo Vicario, già protagonista in Serie A e considerato un profilo di grande affidabilità per continuità di rendimento ed esperienza nel campionato italiano. Parallelamente, il club guarda anche oltre i confini nazionali per individuare soluzioni giovani e di alto potenziale.

Calciomercato Napoli, nome nuovo per la porta

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il Napoli avrebbe messo nel mirino anche Guillaume Restes, classe 2005 del Tolosa, considerato uno dei portieri più promettenti del calcio francese e già nel giro della nazionale Under 21. Il giovane estremo difensore è apprezzato per riflessi, personalità e capacità di giocare con i piedi, caratteristiche sempre più richieste nel calcio moderno. Costa 20 milioni ma per il Tolosa non parte o comunque solo alle giuste condizioni economiche. Su di lui anche Aston Villa e Ipswich.