Tuttonapoli Idea Luperto per la difesa (non occupa posto in lista): telefonata alla Cremonese

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Calciomercato Napoli, i limiti alle liste portano anche ad un sondaggio a sorpresa per la difesa

Una telefonata interlocutoria, qualche giorno fa. Un sondaggio esplorativo. Una semplice richiesta di informazioni. Il Napoli ha pensato anche a Sebastiano Luperto per tamponare l’emergenza in difesa. La priorità resta Badiashile del Chelsea, con cui si tratta no-stop per l’accordo, ma nei giorni scorsi il club azzurro ha pensato anche all’ex difensore della Primavera, probabilmente anche in ottica di un secondo rinforzo.

Napoli-Luperto, perché il sondaggio a sorpresa

I motivi dell'interessamento sono evidenti. Non occuperebbe posto in lista (è del vivaio azzurro) e quindi non andrebbe a pesare sull’elenco Over di Serie A già ingolfato e pieno. Luperto-Napoli, una semplice idea dei giorni scorsi. Funziona così nel mondo del mercato. Si seguono varie piste e si riflette su più tavoli. Ma la priorità del Napoli, ormai chiara da settimane, si chiama Badiashile. Poi da capire se ci saranno ulteriori sviluppi.