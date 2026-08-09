Lukaku-Fenerbahce, c'è ottimismo: il segnale arriva da Castel di Sangro

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Lukaku accetta il Fenerbahce, Pastorello lavora all'accordo: fiducia per chiudere presto.

Il Fenerbahce è diventato la pista più concreta per il futuro di Romelu Lukaku, mentre le ipotesi Arabia Saudita e MLS restano per il momento sullo sfondo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, Big Rom avrebbe accettato la destinazione turca, con il Fenerbahce pronto a garantirgli un contratto importante da circa 10 milioni di euro d'ingaggio. Anche Federico Pastorello, agente dell'attaccante belga e di Meret, si è recato a Castel di Sangro per lavorare alla definizione dell'operazione tra il Napoli e il club di Istanbul.

Lukaku-Fenerbahce, distanza di 5 milioni: c'è fiducia per chiudere in tempi brevi

Resta ancora da trovare l'accordo economico tra le due società. Il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro per cedere Lukaku, mentre il Fenerbahce sarebbe fermo a circa 5 milioni, la metà della valutazione effettuata dagli azzurri. Nonostante la distanza, filtra però ottimismo sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. La volontà delle parti di trovare un'intesa potrebbe favorire l'accelerazione definitiva, sancendo così l'addio di Lukaku al Napoli.