Lukaku-Fenerbahçe, Romano: "Grande ottimismo, per il Napoli si aprono nuovi scenari"

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Lukaku sempre più vicino al Fenerbahçe: Romano annuncia passi avanti, Moretto svela le cifre dell'affare.

Romelu Lukaku si avvicina sempre di più al Fenerbahçe. Gli esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Romano, hanno fornito nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il club turco. L'accordo con l'attaccante belga è già stato raggiunto e ora si lavora per definire l'intesa definitiva tra le due società. La partenza di Big Rom permetterebbe agli azzurri non soltanto di liberarsi di un ingaggio importante, ma anche di creare spazio in rosa per le prossime operazioni in entrata.

Romano: “La cessione di Lukaku aprirà nuovi scenari per il Napoli”

“La corsa di Lukaku verso il Fenerbahçe è una corsa che procede spedita verso il traguardo, c'è l'accordo con il calciatore ed il club è avanti anche con il Napoli. Aspettiamo questo rilancio. C'è grande ottimismo sull'operazione Lukaku, che significa liberarsi di un ingaggio pesante e togliere una casella in attacco, aspettando di capire cosa accadrà nelle ultime settimane di mercato con Lorenzo Lucca. Insomma questa cessione andrà ad aprire scenari nuovi per gli azzurri. Il Napoli si libera così di un calciatore che era fuori dal progetto, al di là di come si sia cercato nelle ultime settimane di mascherare la cosa. Fenerbahçe soluzione ritenuta ideale per tutti ed il sorpasso sulla MLS è netto. La direzione che sta prendendo il Napoli è quella di fare sempre più spazio per andare a fare delle ultime settimane più intense sul mercato, un po' come fu nel primo anno di Conte, quando sono arrivati tanti calciatori importanti nell'ultima settimana di mercato”.

Le cifre della trattativa

Matteo Moretto ha fornito le cifre dell'operazione: “Abbiamo sempre detto che per 7-8 milioni di euro più bonus, per arrivare ad un totale di 10-11 milioni, si sarebbe potuto chiudere, siamo vicini”.