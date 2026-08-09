Lukaku-Fenerbahçe, Sky: "Cresce la fiducia, dalla Turchia filtra una sensazione"

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Francesco Modugno aggiorna su Lukaku: cresce la fiducia col Fenerbahçe, Gabriel Jesus possibile obiettivo per l'attacco.

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel di Sangro, ha fatto il punto sulla trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku al Fenerbahçe. I contatti tra le società sono serrati e filtra fiducia sulla possibilità di raggiungere un accordo, anche se resta da colmare la distanza economica. La cessione del belga sarebbe inoltre fondamentale per liberare spazio nell'attacco del Napoli e potrebbe aprire nuovi scenari di mercato, compreso quello che porta a Gabriel Jesus.

Modugno: “Il Napoli chiede 12 milioni per Lukaku. Gabriel Jesus darebbe più soluzioni”

“Siamo a Castel di Sangro senza Lukaku, per il quale c'è una trattativa serrata con il Fenerbahçe con la volontà delle parti di trovare un'intesa. L'affare vive di momenti, si era partiti da un'offerta di 5 milioni del Fenerbahçe, forte della disponibilità di Lukaku, però ora la trattativa resta aperta tra le società. Il Napoli chiede circa 12 milioni di euro per questioni di bilancio. Però poi c'è la trattativa ed il tentativo di venirsi incontro. C'è una latente fiducia. Sono ore importanti e dalla Turchia la sensazione è che si possa fare in fretta. Una fretta che il Napoli ha, ma relativamente: vuole che il prezzo sia quello giusto. Le parti si stanno avvicinando. La trattativa è ampia e si sviluppa su più fronti e coinvolge più soggetti.

Ieri c'era Pastorello qui, arrivato a Castel di Sangro anche per altro. Però la trattativa per Lukaku è strutturata e ampia, e sarà funzionale anche per spazio in attacco. Ceduto Lukaku, per Lucca e Lang si vedrà, con le loro cessioni poi spazio alla suggestione Gabriel Jesus. Potrebbe essere il profilo giusto perché darebbe più soluzioni, ed è un nome che fa sognare i tifosi”.