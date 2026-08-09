Badiashile-Napoli, Sky: weekend di stallo, gli azzurri riflettono

vedi letture

Badiashile-Napoli in stallo: manca l'accordo col Chelsea sulla formula del trasferimento.

Il Napoli continua a lavorare per Benoît Badiashile, ma la trattativa con il Chelsea sta attraversando una fase di stallo. Sky Sport ha riferito gli ultimi aggiornamenti provenienti da Londra sul futuro del difensore francese. Il club azzurro sta riflettendo sull'operazione e, al momento, non è stato ancora raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento del centrale.

Badiashile-Napoli, nodo sulla formula: cosa chiede il Chelsea

La principale distanza tra le parti riguarderebbe la formula dell'operazione. Il Napoli vorrebbe portare Badiashile in azzurro attraverso un prestito, mentre il Chelsea punta all'inserimento di un obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni. Il weekend si sta dunque rivelando interlocutorio, con il Napoli chiamato a valutare se e come proseguire la trattativa per il difensore.