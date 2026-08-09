Rinnovo Meret, l'agente piomba in ritiro: svelata la volontà del portiere

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Meret ha il contratto in scadenza nel 2027 e vorrebbe proseguire la sua avventura a Napoli. Pastorello è arrivato ieri nel ritiro di Castel di Sangro.

Non soltanto il futuro di Romelu Lukaku tra i temi affrontati con Federico Pastorello. L'agente è arrivato ieri nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro e tra i suoi assistiti figura anche Alex Meret, la cui situazione contrattuale dovrà essere affrontata nei prossimi mesi. Il portiere ha infatti un accordo con il club azzurro fino al 30 giugno 2027 e, nonostante le valutazioni in corso sulla composizione del reparto, avrebbe già manifestato la volontà di proseguire la sua esperienza a Napoli.

Meret ha il desiderio di continuare in azzurro

A fare il punto è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Si è parlato di Romelu, ovviamente, ma anche Meret ha un futuro tutto da scrivere: contratto in scadenza nel 2027 e desiderio di continuare ancora in azzurro". Il tema dei rinnovi è destinato dunque a diventare centrale una volta sistemate le priorità del mercato estivo. Oltre a Meret, il Napoli dovrà affrontare anche altre situazioni contrattuali, con le visite a Castel di Sangro degli agenti Maxime Nana e Giovanni Branchini che hanno caratterizzato gli ultimi giorni del ritiro.