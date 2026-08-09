Accostato al Napoli, Vlahovic apre al Besiktas: Italiano lo chiama, maxi offerta da 10mln!

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Vlahovic apre al Besiktas: Italiano lo convince, sul tavolo 10 milioni a stagione.

Potrebbe essere arrivata una svolta importante per il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'attaccante serbo avrebbe dato i primi segnali di apertura al Besiktas, stanco di aspettare altre opportunità e desideroso di tornare presto protagonista. Il club turco è quello che finora avrebbe mostrato maggiore convinzione e un ruolo importante sarebbe stato ricoperto da Vincenzo Italiano, tecnico che conosce bene Vlahovic dai tempi della Fiorentina e che avrebbe spinto per convincerlo a scegliere Istanbul.

Vlahovic-Besiktas, proposta da 10 milioni a stagione più bonus alla firma

Il Besiktas avrebbe intensificato il pressing sul padre Milos Vlahovic e sull'entourage dell'attaccante per trovare l'intesa definitiva. Sul tavolo ci sarebbe una proposta particolarmente ricca: contratto di quattro anni con uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione, oltre a un bonus alla firma dal valore sostanzialmente equivalente a un'ulteriore annualità. Restano da definire i premi legati agli obiettivi personali e di squadra, ma l'apertura del serbo può accelerare la trattativa. Vlahovic, deluso anche dal trattamento ricevuto dalla nuova dirigenza della Juventus, potrebbe così ripartire da Istanbul e ritrovare Italiano, l'allenatore con cui è definitivamente esploso alla Fiorentina.