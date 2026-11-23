Ultim'ora Clamoroso Varela, non c’è solo il Napoli: svelate anche altre tre big

Il Napoli segue Gustavo Varela, ma cresce la concorrenza: Inter e Juventus monitorano l'attaccante del Monza, seguito anche da Barcellona e Arsenal

Il Napoli continua a seguire con interesse Gustavo Varela, attaccante del Monza protagonista di un avvio di stagione straordinario. Il portoghese, autore di una doppietta nel 3-0 contro la Fiorentina, ha raggiunto quota 11 gol in altrettante partite di Serie A, attirando l'attenzione di diversi club italiani ed europei. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, gli azzurri hanno già avuto contatti con l'agente del classe 2005, ma la concorrenza è particolarmente agguerrita: sue tracce ci sono anche Inter, Barcellona e Arsenal, oltre la Juventus come già era noto.

Clamoroso Varela, non c'è solo il Napoli: svelate anche altre tre big

La prossima settimana Hector Paris, CEO di Leaderbrock e agente di Varela, sarà in Italia per incontrare la dirigenza del Monza e discutere le diverse possibilità per il futuro del giocatore. Il Napoli ha già parlato con il procuratore dell'attaccante, ma dovrà fare i conti soprattutto con l'interesse dell'Inter, che segue il portoghese fin dalla prima giornata, quando segnò il suo primo gol in Italia proprio a San Siro. I nerazzurri hanno continuato a monitorarlo nelle settimane successive e alcuni dirigenti erano presenti sugli spalti anche in occasione della sfida contro la Fiorentina. Varela potrebbe diventare un'opzione concreta per il mercato estivo dell'Inter, mentre anche la Juventus continua a osservare con attenzione la sua crescita.

Anche Barcellona e Arsenal sulle tracce di Varela

La concorrenza per il Napoli non si limita però alla Serie A. Tra le società straniere interessate al classe 2005 figurano anche Barcellona e Arsenal, che hanno inviato osservatori per seguire da vicino le prestazioni dell'attaccante. Si tratta, al momento, di manifestazioni d'interesse e attività di monitoraggio, senza che siano state segnalate trattative concrete. Nel frattempo, il Monza si gode il suo gioiello: la doppietta contro la Fiorentina ha permesso ai brianzoli di conquistare tre punti preziosi e salire al quattordicesimo posto in classifica. Con 11 reti nelle prime 12 giornate di campionato, Varela si conferma uno dei protagonisti assoluti della stagione e un nome destinato ad animare le prossime sessioni di mercato.