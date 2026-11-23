Ultim'ora Zirkzee nel mirino del Napoli! Sky: servirà addio di Lucca e non solo...

Il Napoli valuta Joshua Zirkzee in caso di partenza di Lorenzo Lucca a gennaio. Anche il Como è interessato all'attaccante del Manchester United

Il Napoli guarda con attenzione al mercato di gennaio e tra i nomi valutati per rinforzare l'attacco c'è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, gli azzurri stanno sondando la possibilità di riportare in Serie A l'ex Bologna, soprattutto nell'eventualità di una partenza di Lorenzo Lucca durante la sessione invernale. Sul calciatore, però, c'è anche l'interesse del Como.

Napoli, Zirkzee nel mirino se parte Lucca: c'è anche il Como. La situazione

Il classe 2001 rappresenta al momento una delle ipotesi esplorate dalla società azzurra, ma non esiste ancora una trattativa concreta. Anche il Como sta effettuando valutazioni per il reparto offensivo, complice il prolungato stop per infortunio di Moise Kean, e avrebbe inserito Zirkzee tra i possibili obiettivi. Un fattore determinante sarà la posizione del Manchester United e del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, appena arrivato sulla panchina dei Red Devils. Bisognerà capire se il tecnico sarà disposto a lasciar partire l'attaccante olandese e, soprattutto, a quali condizioni. Il Napoli resta dunque alla finestra: un eventuale addio di Lucca a gennaio potrebbe aprire nuovi scenari per l'attacco di Massimiliano Allegri, con Zirkzee tra i profili monitorati insieme a quelli di Gustavo Varela e Sebastiano Esposito.