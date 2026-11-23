Cacciamani resta nel mirino: il prezzo del Torino e la concorrenza dalla Serie A

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Oggi alle 19:10 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Napoli segue Alessio Cacciamani, giovane rivelazione del Torino. La valutazione del classe 2007 è già salita a 30 milioni di euro.