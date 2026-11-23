Cacciamani resta nel mirino: il prezzo del Torino e la concorrenza dalla Serie A
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Il Napoli segue Alessio Cacciamani, giovane rivelazione del Torino. La valutazione del classe 2007 è già salita a 30 milioni di euro.
Il Napoli guarda con grande interesse ad Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 del Torino che si sta mettendo in evidenza in questo avvio di stagione. Il giovane talento granata è finito nel mirino di diversi club italiani grazie alle sue prestazioni, tanto da vedere aumentare sensibilmente il valore del proprio cartellino. Il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe valutare un tentativo per assicurarselo, ma la richiesta economica di Urbano Cairo rappresenta un ostacolo importante.
Cacciamani, il Torino chiede 30 milioni: Napoli e Roma alla finestraSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Torino valuta attualmente Cacciamani circa 30 milioni di euro. In estate i granata avevano respinto gli interessamenti di Roma e Milan, scegliendo di puntare sul giovane nel progetto di Ignazio Abate. Una decisione ripagata dalle prestazioni del diciannovenne, che ha già collezionato 10 presenze in Serie A, nove da titolare, per 746 minuti complessivi e un assist. La Roma continua a monitorarlo, mentre il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa al suo acquisto.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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