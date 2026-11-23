Indiscrezione di calciomercato per il Napoli: dall'estero lanciano Joao Felix per l'estate

Il Napoli guarda già al mercato estivo e mette nel mirino Joao Felix dell'Al-Nassr. Sul portoghese c'è la concorrenza di diversi club europei.

Il Napoli comincia a pianificare le prossime mosse di mercato, tra la necessità di intervenire a gennaio per fronteggiare l'emergenza infortuni e la volontà di costruire una rosa ancora più competitiva in estate. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, cercando opportunità economicamente sostenibili. Tra i nomi accostati agli azzurri per la prossima stagione spunta anche quello di Joao Felix, attaccante portoghese attualmente in forza all'Al-Nassr.

Napoli su Joao Felix? Cinque club europei interessati al portoghese

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, il Napoli sarebbe tra le società interessate all'ex talento di Atletico Madrid e Chelsea. La concorrenza, tuttavia, si preannuncia particolarmente agguerrita: sulle tracce di Joao Felix ci sarebbero anche Chelsea, Barcellona, Juventus e Tottenham. Al momento si tratta soltanto di un interesse, senza indicazioni su eventuali trattative avviate. Il club azzurro potrebbe comunque provare ad anticipare le mosse delle rivali in vista della prossima estate.