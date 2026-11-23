De Bruyne-PSV, Moretto chiarisce: "Non va via al 100%, c'è un ostacolo importante"

Il PSV continua a seguire Kevin De Bruyne in vista del mercato di gennaio. Matteo Moretto chiarisce la posizione del belga e del Napoli.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli resta uno dei temi più interessanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Il PSV Eindhoven continua infatti a monitorare con grande attenzione la situazione del centrocampista belga, il cui addio agli azzurri già a gennaio non può essere escluso. Un'operazione che, tuttavia, presenta diverse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda un eventuale accordo tra le due società.

De Bruyne-PSV, Moretto chiarisce: “Il nodo principale è l'accordo tra i club”

A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, intervenuto attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Voglio precisare che De Bruyne è molto rispettoso del contratto in essere col Napoli. Se Napoli e PSV troveranno un accordo la questione può andare avanti. Il fulcro è l'accordo tra club da trovare che forse è la cosa più difficile da trovare in questo scenario”.