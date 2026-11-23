Calciomercato Napoli, cambia il futuro di Lang? Tutto in bilico: c'è un club italiano

Noa Lang reagisce ai fischi del Maradona con l'assist per McTominay contro il Torino. Il suo futuro al Napoli resta incerto.

Una serata cominciata tra i fischi e terminata con un contributo decisivo alla vittoria del Napoli. Noa Lang, subentrato a Spinazzola al 58' della sfida contro il Torino, è stato accolto duramente dal pubblico del Maradona. Dopo un primo cross completamente sbagliato, l'olandese ha però reagito, recuperando un pallone su Aboukhlal e percorrendo trenta metri prima di servire Scott McTominay per il gol dell'1-0. Un segnale importante da parte di un calciatore finito al centro delle discussioni nelle ultime settimane.

Napoli, Lang resta tra i possibili partenti: la Lazio osserva

Come evidenzia Tuttomercatoweb.com, l'assist contro il Torino non basta ancora a cambiare gli scenari di mercato. Lang resta infatti uno dei principali candidati alla cessione a gennaio, con il Napoli che potrebbe utilizzare gli eventuali introiti per finanziare nuovi acquisti più funzionali al progetto di Massimiliano Allegri. Tra le società interessate figura la Lazio, che starebbe valutando l'olandese come possibile alternativa a Mattia Zaccagni. La reazione mostrata contro i granata potrebbe rappresentare un primo passo verso il rilancio, a Napoli oppure altrove.