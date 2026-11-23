Cacciamani piace, ma può essere un rimpianto: ora il Torino fa un prezzo fuori mercato per ADL
Il Napoli continua a seguire con interesse Alessio Cacciamani, esterno offensivo classe 2007 del Torino che ha messo in mostra le proprie qualità anche nella sfida del Maradona. Il talento italiano è da tempo nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna, ma il suo eventuale acquisto si presenta già particolarmente complicato. Il presidente granata Urbano Cairo avrebbe infatti fissato una valutazione compresa tra 35 e 40 milioni di euro, una cifra attualmente fuori dalla portata del club azzurro.
Cacciamani, il rimpianto del Napoli e il paragone con Giovane
Come sottolinea Il Roma, il Napoli avrebbe potuto muoversi in anticipo per il diciannovenne, quando il suo cartellino era decisamente più accessibile. Il quotidiano evidenzia il rimpianto per un'occasione sfumata, soprattutto considerando i 20 milioni investiti per Giovane nell'ultimo mercato invernale. Il brasiliano, finora poco utilizzato, non ha ancora mostrato pienamente le proprie qualità. Da qui la riflessione sull'opportunità di puntare maggiormente sui giovani italiani, anche attraverso un'attenta osservazione della Serie B, dove emergono profili interessanti come Favasuli.
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