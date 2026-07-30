Esposito accostato al Napoli, l'agente: "Incontro il Cagliari per decidere"

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Mario Giuffredi parla del futuro di Sebastiano Esposito, accostato anche al Napoli: nel pomeriggio il summit con il Cagliari.

Il futuro di Sebastiano Esposito è vicino a una svolta. A confermarlo è il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il procuratore, parlando dell'attaccante accostato anche al Napoli nelle ultime settimane, ha annunciato un incontro imminente con il Cagliari, destinato a chiarire il destino del suo assistito.

Futuro Sebastiano Esposito: le parole dell'agente

Giuffredi ha spiegato che il confronto in programma nelle prossime ore sarà decisivo: "Incontro oggi pomeriggio il presidente del Cagliari e decideremo il suo futuro e cosa fare. Arriveremo ad una conclusione, che sia positiva o negativa: è giusto che le persone facciano le proprie scelte assumendosi le responsabilità", ha dichiarato. Il procuratore ha infine sottolineato gli ottimi rapporti con il club sardo, ribadendo però la priorità assoluta: "C'è un ottimo rapporto con il Cagliari, ma devo fare l'interesse dei miei assistiti".