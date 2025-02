Da Milano: "Atalanta e Milan seguono Caprile, ma Cagliari lo riscatterà a fine stagione"

Atalanta e Milan monitorano Elia Caprile. Questa la notizia che arriva da Niccolò Schira, che su X scrive: "Attualmente è al Cagliari in prestito dal Napoli, ma i rossoblù hanno il diritto di riscatto (8 milioni di euro) e pensano di sbloccarlo a fine stagione".

#Atalanta and #ACMilan are monitoring Elia #Caprile. He currently is at #Cagliari on loan from #Napoli, but Rossoblù have the option to buy (€8M) and are planning to trigger it at the end of the season. #transfers