Da Milano - Juan Jesus in bilico: il Napoli valuta la sua cessione

Il Napoli è molto impegnato in questi ultimi giorni di mercato, sia sul fronte entrate che sul fronte uscite. Tra chi potrebbe partire c'è anche Juan Jesus, stando a quanto riferiscono gli esperti di mercato da Milano. Nicolò Schira, esperto di mercato di Tuttosport, si esprime così tramite il suo account X: "Il futuro di Juan Jesus al Napoli è in dubbio. Potrebbe andarsene".

The future of Juan #Jesus at #Napoli is in dobut. He could leave. #transfers