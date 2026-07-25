De Bruyne lascia Napoli? Schira: "Non sembra centrale nei piani di Allegri"
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De Bruyne lascia il Napoli? Il belga non rientrerebbe nei piani di Massimiliano Allegri, la società riflette sul futuro del centrocampista
Nonostante un contratto fino al 2026 da 6,5 milioni all'anno più un'opzione per il 2028, Kevin De Bruyne potrebbe già dire addio al Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato. Secondo il noto giornalista, esperto di trattative, Nicolò Schira, il Napoli starebbe pensando al trasferimento del calciatore belga che non rientrerebbe nei piani centrali di gioco e tattici del proprio allenatore Massimiliano Allegri.
Kevin #DeBruyne could leave #Napoli this summer. KDB has a contract until 2027 (€6,5M/year) + option for 2028, but he doesn’t seem central in Max #Allegri’s Plans. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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