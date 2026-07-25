De Bruyne lascia Napoli? Schira: "Non sembra centrale nei piani di Allegri"

De Bruyne lascia Napoli? Schira: "Non sembra centrale nei piani di Allegri"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Calciomercato Napoli
di Daniele Rodia
De Bruyne lascia il Napoli? Il belga non rientrerebbe nei piani di Massimiliano Allegri, la società riflette sul futuro del centrocampista

Nonostante un contratto fino al 2026 da 6,5 milioni all'anno più un'opzione per il 2028, Kevin De Bruyne potrebbe già dire addio al Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato. Secondo il noto giornalista, esperto di trattative, Nicolò Schira, il Napoli starebbe pensando al trasferimento del calciatore belga che non rientrerebbe nei piani centrali di gioco e tattici del proprio allenatore Massimiliano Allegri.