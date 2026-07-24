Lukaku è sul mercato: l'agente cerca una destinazione che gli piaccia

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A lavorare sulla sua uscita sarebbe direttamente il procuratore Federico Pastorello: Lukaku è in uscita dal Napoli.

Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista Ciro Venerato, ci sarebbero nuovi segnali che confermano come l'attaccante belga sia destinato a lasciare il club azzurro in questa finestra di mercato. A lavorare sulla sua uscita sarebbe direttamente il procuratore Federico Pastorello.

L'agente cerca una nuova destinazione a Lukaku

Nel corso del suo intervento, Venerato ha spiegato che Pastorello è impegnato nella ricerca di un club gradito a Lukaku. Un'attività che rappresenterebbe un chiaro indizio della volontà di arrivare alla separazione: il centravanti sarebbe sul mercato e il suo agente starebbe lavorando per individuare la soluzione migliore, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del giocatore e consentire al Napoli di definire la cessione.