Lukaku verso l'addio al Napoli: Romano conferma, le ultime

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Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sul futuro di Romelu Lukaku, legato al Napoli da un altro anno di contratto.

Arrivano conferme sulla possibile cessione di Romelu Lukaku, che con il Napoli ha ancora un anno di contratto ma che non sarebbe disposto a restare in azzurro nel ruolo di vice Hojlund nella prossima stagione. A fare chiarezza sulla vicenda è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, secondo cui l'agente del centravanti belga, Federico Pastorello, avrebbe fatto sapere che Lukaku non accetterà il ruolo di alternativa o riserva di Hojlund.

Servono l'offerta giusta e già diversi approcci

Secondo la ricostruzione di Romano, adesso il compito del Napoli sarà trovare l'offerta giusta per il centravanti, considerando che ci sarebbero già stati diversi approcci concreti da parte di club interessati al suo profilo. Una situazione che si muove rapidamente e che potrebbe portare a una svolta nelle prossime settimane di mercato.

Il confronto con il club: partenza più probabile

Lukaku, spiega ancora Romano, parlerà direttamente con il Napoli, perché vuole sentirsi ancora protagonista e trovare la soluzione più adatta al suo momento di carriera. Al momento, secondo l'esperto di mercato, lo scenario più probabile resta quello di una sua partenza dal club azzurro.