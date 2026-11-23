La vittoria col Torino si è basata su quattro uomini che potrebbero andar via tra gennaio e giugno

Vittorio Zambardino sul CdM esalta il ruolo di Scott McTominay nel Napoli e mette in guardia sui rischi del mercato di gennaio.

La vittoria contro il Torino ha restituito un po' di fiducia al Napoli, ma non ha cancellato le incognite sul futuro della squadra. Il mercato di gennaio potrebbe infatti portare cambiamenti importanti, con Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Noa Lang tra i possibili partenti. A preoccupare è anche la situazione contrattuale di Scott McTominay, protagonista fondamentale del successo contro i granata e sempre più centrale negli equilibri della formazione di Massimiliano Allegri.

Zambardino: "McTominay è il metronomo, il motore e un leader"

Nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino sottolinea l'importanza dello scozzese: "Ma diciamocelo fra noi innamorati del Napoli, non scriviamolo sui giornali: la squadra, oggi, senza Scott McTominay vale poco. Non è solo colui che segna. È il metronomo, il motore che 'tira' mentra altri pistoni faticano, è un leader di ferrea volontà". Il giornalista richiama anche la richiesta economica per il rinnovo, indicata in 12 milioni di euro e definita "una enormità". Infine, alla vigilia della trasferta contro il Manchester City, suggerisce prudenza: "Varrebbe quasi la pena non farlo giocare domani sera, visto il vento di sciagura che soffia sugli infortuni".