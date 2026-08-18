Ultim'ora Futuro Lang, il Napoli non ha ancora dato l'ok alla cessione! Partirà per Genova: la situazione

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L’ultima parola sul futuro di Noa Lang spetta al Napoli. Galatasaray, Atalanta e Ajax su di lui, ma nessuna proposta soddisfa il club azzurro.

Il futuro di Noa Lang resta in bilico. Diverse squadre hanno contattato gli agenti dell’esterno olandese: il Galatasaray si è mosso da giorni, anche se Lang non sarebbe la prima scelta del club turco. Resta attiva anche la pista Atalanta, che punta però a un trasferimento in prestito, mentre l’Ajax ha manifestato interesse con la stessa formula. Al momento, dunque, nessuna delle soluzioni sul tavolo risponde pienamente alle esigenze del Napoli, stando a quanto riferito da Fabrizio Romano.

Noa Lang, il Napoli prende tempo: nessun via libera alla cessione

Il futuro dell’olandese non dovrebbe essere definito questa settimana. Lang dovrebbe infatti rimanere nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima partita contro il Genoa, mentre dalla prossima settimana il Napoli valuterà concretamente le possibili soluzioni. Il club azzurro non sta spingendo per la cessione e non ha ancora dato l’ok alla partenza. In caso di addio, il Napoli dovrà poi decidere se investire su un profilo come Gabriel Jesus oppure su un esterno offensivo puro.