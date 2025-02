Dove andrà Gasperini? Tmw ricorda: "In estate incontrò Manna e parlò con ADL"

Gian Piero Gasperini ha annunciato pochi giorni fa che non rinnoverà con l'Atalanta e che dunque potrebbe lasciare la prossima estate o nel 2026, alla naturale scadenza del suo attuale contratto. Il tecnico della Dea in estate è stato vicino al Napoli come ricorda Raimondo De Magistris per Tmw nel suo editoriale: "Non ci fosse stato il trionfo in Europa League probabilmente le strade dell'Atalanta e di Gian Piero Gasperini si sarebbero divise già la scorsa Primavera. La magica notte di Dublino, la vittoria più importante della storia del club, la Coppa portata in trionfo per Bergamo e baccanali annessi hanno stravolto una prospettiva che era da più fuori che dentro fino a qualche giorno prima.

Non è infatti un mistero ciò che è accaduto lo scorso maggio, gli incontri con Manna e i confronti con De Laurentiis per pensare alla rifondazione del Napoli dopo una stagione sciagurata. Gasp rifletté a lungo su quella possibilità, ma poi alla fine scelse l'Atalanta. Ancora una volta. Attratto anche dal fascino di una nuova Champions che insieme alla Supercoppa Europea e alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita l'avrebbe condotto verso nuove sfide senza spostarsi di un centimetro".