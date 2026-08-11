Badiashile-Napoli, le cifre definitive: affare da 18mln se verrà comprato

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Badiashile-Napoli, si avvicina la fumata bianca. Il Chelsea riflette

Benoit Badiashile è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore francese appare a un passo dal trasferimento in azzurro, con un'operazione impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il valore complessivo dell'affare sarebbe di 18 milioni di euro: 3 milioni subito per il prestito e i restanti 15 eventualmente al termine della prossima stagione. Tra oggi e domani è attesa la risposta definitiva del Chelsea, chiamato a scegliere la propria strategia. L'intesa sembra comunque vicina. Lo riportano i colleghi di Tmw.

Intesa con il giocatore già raggiunta: ora l'ultimo passo

L'accordo tra Badiashile e il Napoli sarebbe già stato raggiunto da alcuni giorni. Il francese non rientra più nei piani del Chelsea e, nonostante abbia ancora quattro anni di contratto, è stato inserito tra i giocatori destinati a lasciare il club. Anche Axel Disasi è sul mercato, in linea con le indicazioni di Xabi Alonso, che ha spiegato di voler iniziare la stagione con quattro o cinque centrali in rosa. Definita la cessione di Lukaku, il Napoli concentrerà poi le proprie attenzioni sull'attacco.