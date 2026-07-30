Favasuli in ritiro col Catanzaro, Tmw: ma è promesso sposo al Napoli

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Costantino Favasuli è il principale obiettivo del Napoli per coprire la casella del vice di Giovanni Di Lorenzo.

Sono entrambi partiti in ritiro con la squadra, ma il futuro di Costantino Favasuli e Marco Pompetti è ormai lontano dal Catanzaro; e il fatto che i due siano stati esclusi dall'amichevole di ieri contro il FC Paradiso - giocata a Livigno - è chiaro indice di ciò. Anche se i due calciatori hanno una situazione diversa.

Favasuli è promesso sposo del Napoli, con Pompetti sarà braccio di ferro?

Favasuli è ormai diretto in Campania, si attende solo l'offerta definitiva del Napoli che ha però prima necessità di vendere alcuni elementi: la cessione di Lindstrom allo Schalke potrebbe sbloccare il tutto. Ma quello di ieri è stato sostanzialmente uno stop concordato. Discorso ben diverso, come evidenzia anche la Gazzetta del Sud, quello legato a Pompetti, che nelle scorse settimane avrebbe richiesto la cessione, salvo poi ripensarci e tentare un riavvicinamento ai giallorossi. Padova sembrava l'unica soluzione possibile, ma la pista è poi tramontata.