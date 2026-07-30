Todibo si allontana dal Napoli: il West Ham è vicino a chiudere con un altro club
Tra i nomi valutati dal Napoli per rinforzare la difesa, quello di Jean-Clair Todibo sembra ormai destinato a perdere quota. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale francese è scivolato nelle retrovie delle gerarchie del club azzurro, che continua a lavorare su altri profili per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore dopo i problemi fisici di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema.
Marsiglia in vantaggio su Todibo, affare vicino alla chiusura
Secondo il quotidiano, Todibo resta soltanto sullo sfondo delle valutazioni del Napoli, anche perché il suo futuro sembra essere sempre più lontano dal West Ham. L'Olympique Marsiglia, infatti, è in trattativa da giorni con il club inglese e l'operazione sarebbe ormai in fase avanzata. Uno scenario che, di fatto, porta il difensore francese a essere depennato dalla lista delle reali opzioni per il reparto arretrato azzurro, mentre restano vive le piste che conducono a Benoît Badiashile, Tiago Gabriel e Federico Gatti.
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