Todibo si allontana dal Napoli: il West Ham è vicino a chiudere con un altro club

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Oggi alle 18:20 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Todibo scivola nelle retrovie delle preferenze azzurre. L'Olympique Marsiglia è in pressing e la trattativa con il West Ham è in fase avanzata.