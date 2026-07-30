Leverkusen su Gutierrez, dalla Germania: il Napoli fa il prezzo per la plusvalenza

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Il Bayer Leverkusen avrebbe inserito Miguel Gutierrez tra i principali candidati per sostituire Alejandro Grimaldo, passato all'Atletico Madrid.

Il futuro di Miguel Gutierrez potrebbe essere lontano dal Napoli dopo appena una stagione. Secondo quanto riporta la Bild, il Bayer Leverkusen avrebbe messo il terzino spagnolo in cima alla lista dei possibili sostituti di Alejandro Grimaldo, ceduto all'Atletico Madrid per circa 25 milioni di euro. Il club tedesco starebbe valutando anche Facundo Medina dell'Olympique Marsiglia, ma Gutierrez rappresenterebbe il profilo ideale nel caso in cui la scelta ricadesse su un esterno dalle spiccate qualità offensive.

Valutazione di Gutierrez tra i 20 e i 25 milioni, il Leverkusen accelera

Sempre secondo il quotidiano tedesco, sia Gutierrez sia Medina avrebbero una valutazione compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un'eventuale cessione permetterebbe al Napoli di monetizzare un investimento effettuato la scorsa estate, quando il laterale arrivò dal Girona per una cifra vicina ai 20 milioni. Il Bayer Leverkusen vorrebbe chiudere l'operazione in tempi brevi, con l'obiettivo di consegnare il nuovo terzino all'allenatore prima dell'inizio del ritiro precampionato, previsto per sabato. Per questo motivo i contatti potrebbero intensificarsi già nelle prossime ore.