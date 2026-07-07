Juventus, Vicario resta nel mirino. Il Napoli resta alla finestra
Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, la Juventus come il Napoli continua a lavorare per individuare un nuovo portiere. La prima scelta della dirigenza bianconera resta Emiliano “Dibu” Martinez: nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per il portiere argentino, considerato il profilo ideale per difendere la porta juventina nella prossima stagione. Il club continua dunque a monitorare la situazione, valutando la possibilità di arrivare a un accordo.
Vicario l’alternativa: sul portiere anche l’interesse del Napoli
Nel caso in cui la trattativa per Martinez non dovesse concretizzarsi, la Juventus tiene aperta un’altra pista importante. L’alternativa porta a Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham, portiere che piace alla società bianconera per affidabilità e caratteristiche tecniche. Sul classe 1996, però, è presente anche l’interesse del Napoli, pronto a valutare un possibile inserimento nella corsa. La situazione resta quindi in evoluzione, con la Juventus impegnata a definire la scelta definitiva per il ruolo.
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