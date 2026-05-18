Futuro Conte, Sky: al 70% va via, ma non è ancora deciso! Tre nomi in caso di addio

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Il futuro della panchina del Napoli resta sempre più incerto. Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini a Sky Sport, il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarà decisivo per capire se il rapporto proseguirà anche nella prossima stagione. Sul tavolo ci sono diversi temi delicati: il ringiovanimento della rosa, la necessità di abbassare il monte ingaggi e soprattutto il peso economico del contratto dello stesso Conte. “Il presidente non potrà riproporre un’altra campagna acquisti faraonica”, ha spiegato Ugolini.

I profili per il post-Conte

Per questo motivo De Laurentiis avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per eventuali alternative. Il nome che stuzzica maggiormente il patron azzurro sarebbe quello di Maurizio Sarri, profilo seguito però anche dall’Atalanta. Valutati inoltre Fabio Grosso e Massimiliano Allegri, candidati che però non convincerebbero completamente il presidente. Ugolini si sbilancia anche sulle percentuali relative al futuro del tecnico salentino: “Oggi Conte ha il 70% di possibilità di lasciare il Napoli e il 30% di restare”.