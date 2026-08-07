Napoli-Aguerd, dalla Francia: c'è l'interesse, ma il difensore vuole solo una squadra

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Aguerd accostato al Napoli come alternativa a Badiashile, ma dalla Francia arrivano indicazioni chiare sulla sua preferenza: vuole la Real Sociedad.

Si complica subito la pista Nayef Aguerd per il Napoli. Il difensore marocchino è stato accostato nelle ultime ore al club azzurro come possibile alternativa a Benoit Badiashile, uno dei principali obiettivi individuati per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Dalla Francia, però, arrivano novità che sembrano allontanare sensibilmente Aguerd dal Napoli.

Aguerd vuole soltanto la Real Sociedad

Secondo quanto riferito da Foot Mercato, nonostante l'interesse manifestato dal Napoli, la volontà di Aguerd sarebbe molto chiara: il centrale marocchino desidera trasferirsi esclusivamente alla Real Sociedad. Sono infatti ancora in corso i dialoghi con l'Olympique Marsiglia per provare a trovare l'intesa definitiva e portare a termine l'operazione. Una presa di posizione che rende dunque molto complicata la pista per gli azzurri, chiamati a concentrarsi sulle altre alternative presenti nella lista per la difesa, a cominciare da Badiashile.