Napoli-Aguerd, dalla Francia: c'è l'interesse, ma il difensore vuole solo una squadra
Si complica subito la pista Nayef Aguerd per il Napoli. Il difensore marocchino è stato accostato nelle ultime ore al club azzurro come possibile alternativa a Benoit Badiashile, uno dei principali obiettivi individuati per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Dalla Francia, però, arrivano novità che sembrano allontanare sensibilmente Aguerd dal Napoli.
Aguerd vuole soltanto la Real Sociedad
Secondo quanto riferito da Foot Mercato, nonostante l'interesse manifestato dal Napoli, la volontà di Aguerd sarebbe molto chiara: il centrale marocchino desidera trasferirsi esclusivamente alla Real Sociedad. Sono infatti ancora in corso i dialoghi con l'Olympique Marsiglia per provare a trovare l'intesa definitiva e portare a termine l'operazione. Una presa di posizione che rende dunque molto complicata la pista per gli azzurri, chiamati a concentrarsi sulle altre alternative presenti nella lista per la difesa, a cominciare da Badiashile.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro