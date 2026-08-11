Gabriel Jesus-Napoli, affare possibile solo a tre condizioni

vedi letture

Gabriel Jesus-Napoli, l’idea comincia a prendere forma, ma prima di trasformarsi in una vera trattativa serviranno diversi passaggi. Il direttore sportivo Manna è al lavoro per individuare soluzioni capaci di aumentare il peso offensivo della squadra e, ancora una volta, guarda con interesse alla Premier League, un mercato che considera particolarmente ricco di opportunità e garanzie di crescita. Il nome dell’attaccante brasiliano è dunque sul radar, ma per arrivare a un confronto concreto con l’Arsenal e con il giocatore sarà necessario creare prima le condizioni giuste. Da una parte ci sono le esigenze tecniche legate alla lista, dall’altra quelle economiche, che dipendono inevitabilmente dagli incassi generati dalle cessioni.

Prima le uscite, poi Gabriel Jesus

Il primo snodo riguarda infatti le partenze di Romelu Lukaku e Noa, operazioni che potrebbero liberare spazio e risorse per permettere al Napoli di muoversi successivamente sul mercato in entrata. Solo dopo aver sistemato queste situazioni, Manna potrà eventualmente approfondire i contatti con i Gunners e con l’entourage dell’attaccante brasiliano. Gabriel Jesus, che ha compiuto 29 anni lo scorso 3 aprile, è legato all’Arsenal da un contratto con scadenza nel 2027. Il suo profilo piace per esperienza e caratteristiche, ma al momento resta un’idea da sviluppare. Molto dipenderà dunque dalle prossime uscite e dalla capacità del Napoli di costruire le condizioni necessarie per trasformare l’interesse in una trattativa concreta. Lo scrive il Cds oggi in edicola che ieri ha anche intervistato Branchini: "Napoli? Non abbiamo mai parlato di questa situazione: non c'è mai stata nessuna trattativa e di conseguenza non poteva esserci un okay da parte nostra e del giocatore. Sognare, eventualmente, è possibile a determinate condizioni che in questa fase non esistono. E dire altrimenti è sconveniente per il Napoli e per Gabriel Jesus".