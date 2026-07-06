Gatti-Napoli, da Torino: "Piace ad Allegri e la Juve apre: chiesti 20 milioni"

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Calciomercato Napoli, occhi su Federico Gatti che piace a Massimiliano Allegri: per la Juventus è sacrificabile ma servono 20 milioni di euro

Riccardo Meloni, giornalista vicino al mondo Juventus, è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Federico Gatti torna di moda in casa Napoli. È considerato un sacrificabile per la Juventus di Spalletti, nonostante il rinnovo. Si è rispettato quella promessa di adeguare il contratto, ma è considerato in uscita. Il Napoli dovrà poi lasciar partire qualcuno in caso di ingresso di Gatti. Capisco poco questa scelta, è vero che Max cerca sempre di mettere nella rosa due-tre giocatori che conosce benissimo. La valutazione di Gatti, ossia circa 20 milioni di euro. Si passa da Gila a Gatti: sono due difensori diversissimi.

De Bruyne piace molto ad Allegri, tant'è che si tratta di un profilo molto più allegriano che contiano. Il fattore Allegri può pesare sul futuro di Kevin. Milinkovic-Savic alla Juventus? Il ruolo del portiere in casa Juventus è in confusione al momento. Gli obiettivi erano altri inizialmente. Nella gestione Comolli dicevano che c'era l'accordo con Alisson, ma mancava l'accordo con il club. Si valutano portieri di esperienza. Non mi stupirebbe se la Juventus decidesse di puntare su Meret".