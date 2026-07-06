Ultim'ora Zerbin lascia il Napoli ma resta in Serie A: è vicino a una neopromossa

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Calciomercato Napoli: Alessio Zerbin è in uscita: l'esterno italiano classe 1999 può tornare in un club neopromosso in Serie A

Rientrato dal prestito alla Cremonese, Alessio Zerbin lascerà di nuovo il Napoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, il classe 1999 sarebbe molto vicino al Frosinone neopromosso: per l'esterno italiano si tratterebbe di un ritorno, avendo già vestito la maglia dei ciociari nella stagione 2021/22.

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