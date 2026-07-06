Rinnovo Vergara, ADL precursore: Schira svela l’incredibile novità sulla scadenza
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Antonio Vergara è vicino al rinnovo con il Napoli. Un prolungamento lunghissimo, di otto anni, fino al 30 giugno 2034.
Antonio Vergara è destinato a restare al Napoli. Malgrado diverse offerte, il centrocampista classe 2003 sarà un perno del progetto azzurro. E il club è pronto a blindarlo con un contratto lunghissimo, di 8 anni, come da nuovo regolamento. Lo fa sapere l'esperto di mercato Nicolò Schira:
"Il rinnovo del contratto di Antonio Vergara con il Napoli è alle battute finali. Nei prossimi giorni firmerà un accordo a lungo termine, fino al 2034, con un significativo aumento dell'ingaggio. Il Napoli ha rifiutato diverse offerte (intorno ai 30 milioni di euro) pur di trattenerlo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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