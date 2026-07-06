Rinnovo Vergara, ADL precursore: Schira svela l’incredibile novità sulla scadenza

Rinnovo Vergara, ADL precursore: Schira svela l’incredibile novità sulla scadenzaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Antonio Vergara è vicino al rinnovo con il Napoli. Un prolungamento lunghissimo, di otto anni, fino al 30 giugno 2034.

Antonio Vergara è destinato a restare al Napoli. Malgrado diverse offerte, il centrocampista classe 2003 sarà un perno del progetto azzurro. E il club è pronto a blindarlo con un contratto lunghissimo, di 8 anni, come da nuovo regolamento. Lo fa sapere l'esperto di mercato Nicolò Schira:

"Il rinnovo del contratto di Antonio Vergara con il Napoli è alle battute finali. Nei prossimi giorni firmerà un accordo a lungo termine, fino al 2034, con un significativo aumento dell'ingaggio. Il Napoli ha rifiutato diverse offerte (intorno ai 30 milioni di euro) pur di trattenerlo".