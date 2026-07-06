Khalaili-Inter, rifiutati 20 milioni! Sky: l'Union SG chiede di più: la cifra
L'Inter ha sorpassato il Napoli nella corsa ad Anan Khalaili presentando già la prima offerta ufficiale all'Union Saint-Gilloise. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, i nerazzurri hanno messo sul piatto 20 milion di euro: il club belga ha rifiutato la proposta, in quanto la richiesta è di 30 milioni. Il calciatore israeliano, dal canto suo, ha comunicato all'Union SG di volersi trasferire all'Inter.
Khalaili sempre più lontano dal Napoli
Il Napoli seguiva ormai da tempo Anan Khalaili ed era riuscito a raggiungere un accordo con il suo entourage riguardo i termini del contratto. La trattativa con l'Union Saint-Gilloise era però bloccata: non c'era intesa con il club belga sulla valutazione dell'esterno israeliano ed inoltre gli azzurri hanno la necessità di cedere prima dei calciatori per poter poi acquistare. Ecco che l'Inter ne ha approfittato per inserirsi nella corsa e adesso punta a chiudere al più presto l'operazione con l'USG.
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