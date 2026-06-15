Non solo Gila, possibile asse con la Lazio! Il Roma: piace anche Zaccagni
Il Napoli guarda in casa Lazio per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Il Roma, Giovanni Manna starebbe valutando un doppio affondo che coinvolge due titolari biancocelesti: Mario Gila e Mattia Zaccagni. Il difensore spagnolo resta la priorità assoluta per la retroguardia azzurra. Il Napoli avrebbe già trovato una base d'intesa con l'entourage del giocatore, mentre resta da superare la resistenza della Lazio, che in caso di cessione dovrebbe riconoscere il 50% dell'incasso al Real Madrid.
Napoli-Lazio, possibile asse: piace anche Zaccagni
Ma non c'è soltanto Gila. Anche Zaccagni continua a essere un profilo gradito al club azzurro. Il capitano della Lazio, in scadenza nel 2029, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche che stanno condizionando il mercato biancoceleste. Il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi, pronto a sfruttare eventuali margini favorevoli per portare a termine una doppia operazione
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