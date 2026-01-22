Giovane-Napoli, si insiste! Moretto: "Nuovi contatti per avanzare e chiudere"
TuttoNapoli.net
"Napoli-Giovane, in giornata nuovi contatti tra le parti per provare ad avanzare", scrive su X il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto. Si accelera dunque per il giovane talento brasiliano di proprietà dell'Hellas Verona. Classe 2003, Giovane è un esterno destro di piede mancino.
