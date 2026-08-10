Rinnovo McTominay, Il Roma: vuole chiudere la carriera al Napoli!

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McTominay ha respinto le richieste ricevute durante il Mondiale e vuole restare a lungo in azzurro. Il club affronterà il rinnovo dopo il mercato.

Non soltanto Frank Anguissa. Il Napoli pensa anche al rinnovo di Scott McTominay, ormai uno dei punti di riferimento della squadra azzurra. Il centrocampista scozzese avrebbe ricevuto alcune richieste durante il Mondiale, ma non avrebbe preso in considerazione la possibilità di lasciare Napoli. La sua volontà è chiara: continuare ancora a lungo con la maglia azzurra e discutere con il club il prolungamento del contratto.

Il Roma: "McTominay vuole chiudere la carriera col Napoli"

A raccontare la situazione è Salvatore Caiazza sulle pagine de Il Roma: "Scott ha avuto alcune richieste durante il Mondiale ma non le ha proprio prese in considerazione. La sua intenzione è quella di rimanere in azzurro per molto tempo ancora". In questo momento il Napoli è concentrato sulle operazioni di mercato più urgenti, ma il rinnovo dello scozzese è già nell'agenda della società. "Il club sa che bisogna chiudere anche questo accordo e non appena ci sarà il tempo si potrà farlo senza problemi. Anche per volere del calciatore che ha intenzione di chiudere la sua carriera col Napoli", conclude il quotidiano.