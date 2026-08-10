Non solo Lukaku, anche Lucca è in uscita: il Napoli apre a una formula diversa

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Negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare il Napoli anche Lorenzo Lucca, per il quale resta viva la pista Lazio, ma solo in prestito.

Il Napoli potrebbe cambiare profondamente volto in attacco nelle ultime settimane di calciomercato. La cessione di Romelu Lukaku, sempre più vicino al Fenerbahce, potrebbe infatti non essere l'unica nel reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Resta tutta da definire anche la posizione di Lorenzo Lucca, che il tecnico sta valutando durante il ritiro ma che potrebbe lasciare gli azzurri prima della chiusura della sessione estiva.

Possibile prestito per Lucca, la Lazio resta alla finestra

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, per Lucca potrebbe profilarsi una cessione in prestito negli ultimi giorni di mercato. Una soluzione che permetterebbe all'attaccante di trovare maggiore continuità e al Napoli di ridisegnare ulteriormente il proprio reparto avanzato. Tra le società interessate resta la Lazio, che continua a seguire la situazione dell'ex Udinese. Molto dipenderà dalle valutazioni delle prossime settimane e dalle altre operazioni in uscita: con gli eventuali addii di Lukaku e Lucca, per Giovanni Manna si aprirebbe inevitabilmente la necessità di intervenire nuovamente sul mercato per rinforzare l'attacco di Allegri.